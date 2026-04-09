В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно

По его словам, в феврале при сносе соседних зданий экскаваторами был поврежден и сам памятник — на стенах появились трещины. Об этом уведомили соответствующие структуры, однако укрепительные работы так и не были проведены. В итоге обрушилась часть арки здания, построенного в 1888 году.

В Байыршехере, на улице А.Гулиева, 51, в аварийном состоянии оказалось двухэтажное здание — памятник архитектуры местного значения. Обрушилась часть арки, выходящей во двор, а на фасаде появились трещины в трех местах. Об этом рассказал haqqin.az архитектор Абдул Гусейнов.

«Мы неоднократно просили комиссию, занимающуюся сносом, не использовать тяжелую технику рядом с историческими зданиями. Такие постройки очень уязвимы и легко становятся аварийными. Но техника продолжает работать, возникает вибрация, и исторические здания разрушаются», — сказал архитектор.

Сообщается, что двухэтажный дом был построен одним из известных купцов своего времени и зарегистрирован под инвентарным номером 3637. Гусейнов отметил, что при сносе не соблюдаются нормы, предусматривающие создание охранных зон вокруг архитектурных памятников.

Жители Байыршехера говорят, что когда был нанесен ущерб зданию Киноцентра «Низами», общественность активно отреагировала, тогда как разрушение памятников в Байыршехере остается без внимания. Люди не понимают, почему к разным объектам культурного наследия относятся по‑разному.

Отметим, что с 1 февраля этого года ужесточены уголовные наказания за умышленное уничтожение или повреждение объектов исторического и культурного наследия.

В Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры и туризма сообщили haqqin.az, что в курсе ситуации и в ближайшее время сделают заявление.