USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Новость дня
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT

В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно

Ульвия Худиева, собкор
15:35 496

В Байыршехере, на улице А.Гулиева, 51, в аварийном состоянии оказалось двухэтажное здание — памятник архитектуры местного значения. Обрушилась часть арки, выходящей во двор, а на фасаде появились трещины в трех местах. Об этом рассказал haqqin.az архитектор Абдул Гусейнов.

По его словам, в феврале при сносе соседних зданий экскаваторами был поврежден и сам памятник — на стенах появились трещины. Об этом уведомили соответствующие структуры, однако укрепительные работы так и не были проведены. В итоге обрушилась часть арки здания, построенного в 1888 году.

«Мы неоднократно просили комиссию, занимающуюся сносом, не использовать тяжелую технику рядом с историческими зданиями. Такие постройки очень уязвимы и легко становятся аварийными. Но техника продолжает работать, возникает вибрация, и исторические здания разрушаются», — сказал архитектор.

Сообщается, что двухэтажный дом был построен одним из известных купцов своего времени и зарегистрирован под инвентарным номером 3637. Гусейнов отметил, что при сносе не соблюдаются нормы, предусматривающие создание охранных зон вокруг архитектурных памятников.

Жители Байыршехера говорят, что когда был нанесен ущерб зданию Киноцентра «Низами», общественность активно отреагировала, тогда как разрушение памятников в Байыршехере остается без внимания. Люди не понимают, почему к разным объектам культурного наследия относятся по‑разному.

Отметим, что с 1 февраля этого года ужесточены уголовные наказания за умышленное уничтожение или повреждение объектов исторического и культурного наследия.

В Государственной службе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры и туризма сообщили haqqin.az, что в курсе ситуации и в ближайшее время сделают заявление.

Галибаф: Премьер Пакистана подтвердил включение Ливана в соглашение о перемирии
Галибаф: Премьер Пакистана подтвердил включение Ливана в соглашение о перемирии
15:56 94
Спасти мышку, чтобы угодить льву
Спасти мышку, чтобы угодить льву новый мир – новые порядки
14:09 2036
Что хочет Эрдоган доказать Трампу?
Что хочет Эрдоган доказать Трампу? еще один вопрос
07:08 6502
В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
15:35 497
В бой вступает Сельджан Махсудова
В бой вступает Сельджан Махсудова Второй день чемпионата Европы в Португалии
15:31 342
Иран ждет хода от США
Иран ждет хода от США обновлено 14:49
14:49 2169
Иран заявил: Что хочу, то и делаю
Иран заявил: Что хочу, то и делаю обновлено 12:53
12:53 6380
В шаге от новой большой войны
В шаге от новой большой войны продолжение главной темы
06:08 9272
Экономика, логистика, энергетика: переговоры Али Асадова и премьер-министра Литвы
Экономика, логистика, энергетика: переговоры Али Асадова и премьер-министра Литвы
14:04 503
Трамп сбрасывает Ормуз на плечи союзников
Трамп сбрасывает Ормуз на плечи союзников
13:56 1693
Трамп идет навстречу России
Трамп идет навстречу России
13:52 2291

ЭТО ВАЖНО

Галибаф: Премьер Пакистана подтвердил включение Ливана в соглашение о перемирии
Галибаф: Премьер Пакистана подтвердил включение Ливана в соглашение о перемирии
15:56 94
Спасти мышку, чтобы угодить льву
Спасти мышку, чтобы угодить льву новый мир – новые порядки
14:09 2036
Что хочет Эрдоган доказать Трампу?
Что хочет Эрдоган доказать Трампу? еще один вопрос
07:08 6502
В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
15:35 497
В бой вступает Сельджан Махсудова
В бой вступает Сельджан Махсудова Второй день чемпионата Европы в Португалии
15:31 342
Иран ждет хода от США
Иран ждет хода от США обновлено 14:49
14:49 2169
Иран заявил: Что хочу, то и делаю
Иран заявил: Что хочу, то и делаю обновлено 12:53
12:53 6380
В шаге от новой большой войны
В шаге от новой большой войны продолжение главной темы
06:08 9272
Экономика, логистика, энергетика: переговоры Али Асадова и премьер-министра Литвы
Экономика, логистика, энергетика: переговоры Али Асадова и премьер-министра Литвы
14:04 503
Трамп сбрасывает Ормуз на плечи союзников
Трамп сбрасывает Ормуз на плечи союзников
13:56 1693
Трамп идет навстречу России
Трамп идет навстречу России
13:52 2291
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться