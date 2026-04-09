Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России

В Санкт-Петербурге сменился владелец исторических зданий «Никольских рядов» на Садовой улице, 62. Согласно сообщениям российских источников, новыми собственниками объекта стали члены семьи миллиардера и бывшего депутата Милли Меджлиса Асабиля Гасымова.
Никольский рынок (Никольские ряды) представляет собой торговое здание, возведенное в 1789 году; имя архитектора проекта в истории не сохранилось.
Как следует из пояснительной записки к годовому отчету МК ООО «Имрихолд Лимитед», ранее выступавшего единственным акционером АО «Никольские ряды», в июне 2025 года весь пакет акций общества был реализован в пользу ООО «Санаторий Источник» и ООО «Экспо». Сумма сделки составила 2,85 миллиарда рублей (около 37 миллионов долларов).
ООО «Санаторий Источник» принадлежит Шамаме Гасымовой, а ООО «Экспо» — Талеху Гасымову.
Талех Гасымов является сыном Асабиля Гасымова и одним из руководителей семейной бизнес-империи. Точных сведений о степени родства Шамамы Алыш гызы Гасымовой с олигархом в открытых источниках нет, однако в российских документах она значится как учредитель ООО «Подольский мукомольный завод».
Здание бывшего Никольского рынка на Садовой, 62 компания Venture Investments & Yield Management (VIYM) приобрела на торгах еще в 2010 году. Реконструкция комплекса завершилась в 2018 году: в рамках первой очереди были открыты отели Holiday Inn Express и Meininger, а также Hard Rock Cafe. Позже во внутреннем дворе организовали общественное пространство.
В 2020 году проект покинул бренд Meininger, а спустя два года британская InterContinental Hotels Group (IHG), владеющая брендом Holiday Inn, объявила о прекращении деятельности на российском рынке. В настоящее время отели в «Никольских рядах» функционируют под названиями «Театральная площадь» и «Экспресс Садовая». По итогам 2025 года выручка АО «Никольские ряды» составила 632,9 миллиона рублей при чистом убытке в 61,7 миллиона рублей.
Ранее о смене собственников сообщало издание «Деловой Петербург» со ссылкой на собственные источники.
МК ООО «Имрихолд Лимитед» традиционно связывали с фондом VIYM, принадлежащим сыну бывшего главы РЖД Андрея Якунина. Тем не менее в 2024 году пресс-служба VIYM официально заявила, что фонд более не имеет отношения к «Никольским рядам».
Помимо активов в Азербайджане, Асабиль Гасымов обладает широким спектром бизнес-интересов в России. Его группа компаний Karat Holding владеет санаториями «Воронеж» и «Источник» в Ессентуках (Ставропольский край).
Несколько лет назад стало известно о намерениях Karat Holding построить отель на месте исторических зданий с торговыми лавками товарищества «Василий Осипович Красавин с братьями» в Таганском районе Москвы. Компания приобрела эти объекты в 2016 году. Изначально здания планировалось передать в лизинг, однако позже из-за низкой рентабельности такого подхода руководство Karat Holding приняло решение о строительстве гостиницы.
Детали данного проекта не раскрываются; известно лишь, что строительные работы уже ведутся. Ранее ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 2023 год.