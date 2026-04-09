Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России

В Санкт-Петербурге сменился владелец исторических зданий «Никольских рядов» на Садовой улице, 62. Согласно сообщениям российских источников, новыми собственниками объекта стали члены семьи миллиардера и бывшего депутата Милли Меджлиса Асабиля Гасымова. Никольский рынок (Никольские ряды) представляет собой торговое здание, возведенное в 1789 году; имя архитектора проекта в истории не сохранилось. Как следует из пояснительной записки к годовому отчету МК ООО «Имрихолд Лимитед», ранее выступавшего единственным акционером АО «Никольские ряды», в июне 2025 года весь пакет акций общества был реализован в пользу ООО «Санаторий Источник» и ООО «Экспо». Сумма сделки составила 2,85 миллиарда рублей (около 37 миллионов долларов).

ООО «Санаторий Источник» принадлежит Шамаме Гасымовой, а ООО «Экспо» — Талеху Гасымову. Талех Гасымов является сыном Асабиля Гасымова и одним из руководителей семейной бизнес-империи. Точных сведений о степени родства Шамамы Алыш гызы Гасымовой с олигархом в открытых источниках нет, однако в российских документах она значится как учредитель ООО «Подольский мукомольный завод». Здание бывшего Никольского рынка на Садовой, 62 компания Venture Investments & Yield Management (VIYM) приобрела на торгах еще в 2010 году. Реконструкция комплекса завершилась в 2018 году: в рамках первой очереди были открыты отели Holiday Inn Express и Meininger, а также Hard Rock Cafe. Позже во внутреннем дворе организовали общественное пространство. В 2020 году проект покинул бренд Meininger, а спустя два года британская InterContinental Hotels Group (IHG), владеющая брендом Holiday Inn, объявила о прекращении деятельности на российском рынке. В настоящее время отели в «Никольских рядах» функционируют под названиями «Театральная площадь» и «Экспресс Садовая». По итогам 2025 года выручка АО «Никольские ряды» составила 632,9 миллиона рублей при чистом убытке в 61,7 миллиона рублей.