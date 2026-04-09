Военные корабли России в Ла-Манше

Ракетный фрегат ЧФ эскортировал танкеры, следовавшие вдоль южного побережья Великобритании в западном направлении, утром 8 апреля. При этом рядом с судами шел корабль британских ВМС RFA Tideforce.

По данным The Telegraph, перевозящий нефть из РФ Universal, которому в сентябре был запрещен доступ в британские воды, вышел из российского порта Высоцк 18 января. Enigma вышла из порта Приморска 29 марта и под флагом Камеруна направлялась в Турцию.

В конце марта в Лондоне анонсировали захваты подсанкционных судов, связанных с перевозкой российских энергоресурсов. «Британские военные в рамках усиления давления страны на [президента Владимира] Путина смогут подниматься на борт судов «теневого флота», следующих транзитом через территориальные воды Великобритании», — заявляли в британском правительстве.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в ответ заявлял, что это «попытка облечь пиратство в правовую форму» со стороны Лондона и «глубоко враждебный шаг в отношении России». Он пообещал «ответ» со стороны Москвы, отметив, что «соответствующие меры прорабатываются». Также дипломат предостерег Британию от необдуманных действий, в том числе юридических, против связанных с Россией судов. До этого глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев пригрозил, что если европейские страны «обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям», то «блокаду прорвет ВМФ».