Атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области: есть погибшие и раненые

В Днепропетровской области Украины после атак ВС России ранены 28-летняя женщина и 49-летний мужчина, сообщили местные власти. В Запорожской области погиб один человек, травмы - у семи.

Один человек погиб и еще девять получили ранения в результате ударов Вооруженных сил РФ по Днепропетровской и Запорожской областям Украины в четверг, 9 апреля, сообщили местные власти.

Как написал в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа, в Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Покровская и Красногригорьевская общины, ранена 28-летняя женщина, она на амбулаторном лечении.

В Павлограде возник пожар, повреждены дома, магазины и предприятие, пострадал 49-летний мужчина, добавил Ганжа. По его словам, в Николаевской общине Синельниковского района загорелись автомобили, повреждены частные дома.

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров в свою очередь сообщил в Telegram, что за минувшие сутки ВС РФ нанесли 804 удара по 43 населенным пунктам региона. Речь шла об авиаударах, ударах БПЛА различной модификации, обстрелах из реактивных систем залпового огня. Повреждены объекты инфраструктуры, дома и автомобили.

Утром 9 апреля обстрелу подвергся Запорожский район, в результате чего один человек погиб, семь получили ранения, включая ребенка, написал Федоров. По его словам, было нанесено не менее восьми ударов. В поселке Балабино повреждены частные жилые дома.