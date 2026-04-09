Галибаф: Ливан и союзники Ирана в соглашении о перемирии

«Ливан и союзные Ирану группы официально включены в рамки соглашения о прекращении огня. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф публично подтвердил, что эта позиция является твердой и не подлежит обсуждению. Нарушения перемирия повлекут конкретные последствия и жесткий ответ. Немедленно погасите этот огонь», — заявил Галибаф.