Для Европы Трамп опаснее, чем Китай

Среди шести крупных стран Евросоюза (ЕС) политика администрации президента США Дональда Трампа воспринимается как угрожающая, чем дружественная. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Politico.

Хотя главным противником по-прежнему остается Россия (ее назвали таковой 70% всех участников опроса Politico), Трамп получил половину от ее результата: США назвали угрозой 36% респондентов. Китай набрал 29%.

Опрос проводился в середине марта в шести странах: Бельгии, Германии, Испании, Италии, Польше, Франции. Только 12% назвали США «близким союзником». Самую негативную оценку дали испанцы: 51% считают США угрозой, 16% – конкурентом, 13% – партнером, 17% – близким союзником. При этом они практически единогласно выступают за усиление автономности Европы: 94% заявили, что континенту необходимо стать более самодостаточным и менее зависимым от других крупных держав, даже если такой переход повлечет за собой значительные экономические издержки.

При этом угрозу со стороны России осознают практически все. В Польше ее таковой считают 92%, в Бельгии, Испании и Германии – более 70%, во Франции – 69%, а в Италии – 51%. В первых двух странах у России вообще нет союзников, а в Италии ее считают союзником всего 3% (максимальное значение из всех стран).