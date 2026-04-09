В России хотят возродить октябрят, пионерию и комсомол

В России следует возродить советскую трехступенчатую систему воспитания школьников с делением на октябрят, пионеров, комсомольцев, заявил зампред комитета Госдумы РФ по региональной политике Михаил Матвеев.

По его мнению, работа государства с детьми должна быть комплексной, а не сводиться к отдельным занятиям. Депутат назвал советскую модель «продуманной» и отметил, что ее идеологическая составляющая «скорее плюс», поскольку она с малолетства формировала у граждан нужные жизненные ценности.

«Я бы вернул эту систему. Если кто-то ее не хочет восстанавливать именно в таком виде, например с октябрьской звездочкой с маленьким Лениным, то можно придумать что-то иное. Что касается пионерии — это само по себе движение в законченном виде. Можно было бы полностью воссоздать [его], включая название и красный галстук», — заявил Матвеев.

Советская система детско-юношеских организаций предполагала последовательное вступление. Октябрятами были учащиеся с 1 по 3 классы. Пионерами становились школьники с 4 по 8 классы. В комсомол можно было вступить с 14 до 28 лет по рекомендации от коммунистов и комсомольцев со стажем. Для этого требовалось знать устав ВЛКСМ, имена вождей партии, ключевые даты и проч. Исключение из комсомола грозило разрушением карьеры и закрывало возможности для выезда за границу.

После начала войны с Украиной власти России уже обращались к советскому опыту для создания молодежных структур. В 2023 году по инициативе Кремля в стране появилось ориентированное на школьников «Движение первых», которое президент Владимир Путин предлагал назвать пионерией. Задачей движения декларировалось воспитание молодежи «на традиционных российских духовных и нравственных ценностях».

Позднее Администрация президента решила открыть аналог Высшей комсомольской школы, которая готовила будущих руководителей комсомола и партийных работников в СССР. Ее назвали «Мастерской политического образования «Дигория». Среди прочего в ней собирались готовить пропагандистов, политтехнологов и другие кадры, «способные транслировать традиционные духовно-нравственные ценности».

В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
15:35 1820
Израиль добрался до племянника лидера «Хезболлы». Нетаньяху дал обещание
Израиль добрался до племянника лидера «Хезболлы». Нетаньяху дал обещание все еще актуально
14:03 2930
Русские готовятся к нападению
Русские готовятся к нападению
16:54 1058
Пезешкиан: Иран держит палец на спусковом крючке
Пезешкиан: Иран держит палец на спусковом крючке
16:50 679
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России главное на этот час
15:33 3169
Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
16:40 1438
Америка не вернет санкции на российскую нефть
Америка не вернет санкции на российскую нефть
16:32 1003
Галибаф: Ливан и союзники Ирана в соглашении о перемирии
Галибаф: Ливан и союзники Ирана в соглашении о перемирии
15:56 1051
Спасти мышку, чтобы угодить льву
Спасти мышку, чтобы угодить льву новый мир – новые порядки
14:09 2962
Что хочет Эрдоган доказать Трампу?
Что хочет Эрдоган доказать Трампу? еще один вопрос
07:08 6843
В бой вступает Сельджан Махсудова
В бой вступает Сельджан Махсудова Второй день чемпионата Европы в Португалии; обновлено 17:00
17:00 994

ЭТО ВАЖНО

В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
15:35 1820
Израиль добрался до племянника лидера «Хезболлы». Нетаньяху дал обещание
Израиль добрался до племянника лидера «Хезболлы». Нетаньяху дал обещание все еще актуально
14:03 2930
Русские готовятся к нападению
Русские готовятся к нападению
16:54 1058
Пезешкиан: Иран держит палец на спусковом крючке
Пезешкиан: Иран держит палец на спусковом крючке
16:50 679
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России главное на этот час
15:33 3169
Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
16:40 1438
Америка не вернет санкции на российскую нефть
Америка не вернет санкции на российскую нефть
16:32 1003
Галибаф: Ливан и союзники Ирана в соглашении о перемирии
Галибаф: Ливан и союзники Ирана в соглашении о перемирии
15:56 1051
Спасти мышку, чтобы угодить льву
Спасти мышку, чтобы угодить льву новый мир – новые порядки
14:09 2962
Что хочет Эрдоган доказать Трампу?
Что хочет Эрдоган доказать Трампу? еще один вопрос
07:08 6843
В бой вступает Сельджан Махсудова
В бой вступает Сельджан Махсудова Второй день чемпионата Европы в Португалии; обновлено 17:00
17:00 994
