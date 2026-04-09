В России хотят возродить октябрят, пионерию и комсомол

По его мнению, работа государства с детьми должна быть комплексной, а не сводиться к отдельным занятиям. Депутат назвал советскую модель «продуманной» и отметил, что ее идеологическая составляющая «скорее плюс», поскольку она с малолетства формировала у граждан нужные жизненные ценности.

«Я бы вернул эту систему. Если кто-то ее не хочет восстанавливать именно в таком виде, например с октябрьской звездочкой с маленьким Лениным, то можно придумать что-то иное. Что касается пионерии — это само по себе движение в законченном виде. Можно было бы полностью воссоздать [его], включая название и красный галстук», — заявил Матвеев.

Советская система детско-юношеских организаций предполагала последовательное вступление. Октябрятами были учащиеся с 1 по 3 классы. Пионерами становились школьники с 4 по 8 классы. В комсомол можно было вступить с 14 до 28 лет по рекомендации от коммунистов и комсомольцев со стажем. Для этого требовалось знать устав ВЛКСМ, имена вождей партии, ключевые даты и проч. Исключение из комсомола грозило разрушением карьеры и закрывало возможности для выезда за границу.

После начала войны с Украиной власти России уже обращались к советскому опыту для создания молодежных структур. В 2023 году по инициативе Кремля в стране появилось ориентированное на школьников «Движение первых», которое президент Владимир Путин предлагал назвать пионерией. Задачей движения декларировалось воспитание молодежи «на традиционных российских духовных и нравственных ценностях».

Позднее Администрация президента решила открыть аналог Высшей комсомольской школы, которая готовила будущих руководителей комсомола и партийных работников в СССР. Ее назвали «Мастерской политического образования «Дигория». Среди прочего в ней собирались готовить пропагандистов, политтехнологов и другие кадры, «способные транслировать традиционные духовно-нравственные ценности».