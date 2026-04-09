Ликвидирован командир «Ливанских бригад»

Армия Израиля (ЦАХАЛ) при содействии военной разведки и 210-й дивизии нанесла удар в районе города Сидон в Ливане, ликвидировав Махера Касема Хамдана, командира группировки «Ливанские бригады».

По данным ЦАХАЛ, Хамдан «отвечал за вербовку боевиков, снабжение оружием и финансирование деятельности группировки, связанной и финансируемой «Хезболлой». Вместе с ним были убиты семь боевиков.

В армии Израиля подчеркнули, что продолжат операции против «Хезболлы» и связанных с ней структур для устранения угроз безопасности Израиля.