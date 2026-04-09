Силовики нагрянули в редакцию «Новой газеты»

16:26

Сотрудники ФСБ ворвались в редакцию российского издания «Новая газета» в Москве и проводят там обыск. Причина журналистам не известна, адвокатов пока не пускают в офис.

Сотрудники спецслужб прибыли примерно в 12:00 мск (13:00 по Баку) и начали следственные действия. В здании редакции остается часть сотрудников.

Российские СМИ сообщают, что суд аннулировал лицензию СМИ «Новой газеты» по иску Роскомнадзора в 2022 г.

Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию «Новой газеты» из-за того, что газета не предоставила устав редакции в установленный законом о СМИ срок. В самой «Новой газете» пояснили, что речь идет о претензии к печатной версии издания.

28 марта 2022 г. Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. РКН требовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом. 

«Новую газету» также штрафовали суммарно на 650 000 руб. ($8300) за злоупотребление свободой СМИ. По версии суда, издание публиковало заведомо ложную общественно значимую информацию под видом достоверной. По этой статье максимальный штраф для юридических лиц может достигать 500 000 руб.

МВД России распространило заявление, в котором говорится, что 10 марта возбуждено уголовное дело по 272.1 УК РФ (незаконное использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные) — из-за этого силовики сегодня пришли в офис «Новой газеты».

В полиции сообщили, что в ходе мониторинга сети было установлено, что при подготовке «статей и материалов негативного содержания» в отношении граждан России используются информационные ресурсы с персональными данными.

«В ходе следственных действий установлено, что за 2025-2026 гг. на частных ресурсах хранения персональных данных осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграм-каналах. В настоящее время сотрудниками московской полиции продолжаются следственные действия, в том числе проведение обысковых мероприятий», - заявили в ведомстве.

В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
15:35 1821
Израиль добрался до племянника лидера «Хезболлы». Нетаньяху дал обещание
Израиль добрался до племянника лидера «Хезболлы». Нетаньяху дал обещание все еще актуально
14:03 2932
Русские готовятся к нападению
Русские готовятся к нападению
16:54 1063
Пезешкиан: Иран держит палец на спусковом крючке
Пезешкиан: Иран держит палец на спусковом крючке
16:50 681
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России главное на этот час
15:33 3172
Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
16:40 1439
Америка не вернет санкции на российскую нефть
Америка не вернет санкции на российскую нефть
16:32 1006
Галибаф: Ливан и союзники Ирана в соглашении о перемирии
Галибаф: Ливан и союзники Ирана в соглашении о перемирии
15:56 1051
Спасти мышку, чтобы угодить льву
Спасти мышку, чтобы угодить льву новый мир – новые порядки
14:09 2965
Что хочет Эрдоган доказать Трампу?
Что хочет Эрдоган доказать Трампу? еще один вопрос
07:08 6844
В бой вступает Сельджан Махсудова
В бой вступает Сельджан Махсудова Второй день чемпионата Европы в Португалии; обновлено 17:00
17:00 995

ЭТО ВАЖНО

В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
15:35 1821
Израиль добрался до племянника лидера «Хезболлы». Нетаньяху дал обещание
Израиль добрался до племянника лидера «Хезболлы». Нетаньяху дал обещание все еще актуально
14:03 2932
Русские готовятся к нападению
Русские готовятся к нападению
16:54 1063
Пезешкиан: Иран держит палец на спусковом крючке
Пезешкиан: Иран держит палец на спусковом крючке
16:50 681
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России главное на этот час
15:33 3172
Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
16:40 1439
Америка не вернет санкции на российскую нефть
Америка не вернет санкции на российскую нефть
16:32 1006
Галибаф: Ливан и союзники Ирана в соглашении о перемирии
Галибаф: Ливан и союзники Ирана в соглашении о перемирии
15:56 1051
Спасти мышку, чтобы угодить льву
Спасти мышку, чтобы угодить льву новый мир – новые порядки
14:09 2965
Что хочет Эрдоган доказать Трампу?
Что хочет Эрдоган доказать Трампу? еще один вопрос
07:08 6844
В бой вступает Сельджан Махсудова
В бой вступает Сельджан Махсудова Второй день чемпионата Европы в Португалии; обновлено 17:00
17:00 995
