Силовики нагрянули в редакцию «Новой газеты»

Сотрудники ФСБ ворвались в редакцию российского издания «Новая газета» в Москве и проводят там обыск. Причина журналистам не известна, адвокатов пока не пускают в офис.

Сотрудники спецслужб прибыли примерно в 12:00 мск (13:00 по Баку) и начали следственные действия. В здании редакции остается часть сотрудников.

Российские СМИ сообщают, что суд аннулировал лицензию СМИ «Новой газеты» по иску Роскомнадзора в 2022 г.

Роскомнадзор потребовал отозвать лицензию «Новой газеты» из-за того, что газета не предоставила устав редакции в установленный законом о СМИ срок. В самой «Новой газете» пояснили, что речь идет о претензии к печатной версии издания.

28 марта 2022 г. Роскомнадзор вынес второе предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» за упоминание НКО-иноагента без маркировки. Первое аналогичное предупреждение издание получило 22 марта. РКН требовал незамедлительно отредактировать материал и сообщить об этом.

«Новую газету» также штрафовали суммарно на 650 000 руб. ($8300) за злоупотребление свободой СМИ. По версии суда, издание публиковало заведомо ложную общественно значимую информацию под видом достоверной. По этой статье максимальный штраф для юридических лиц может достигать 500 000 руб.

МВД России распространило заявление, в котором говорится, что 10 марта возбуждено уголовное дело по 272.1 УК РФ (незаконное использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные) — из-за этого силовики сегодня пришли в офис «Новой газеты».

В полиции сообщили, что в ходе мониторинга сети было установлено, что при подготовке «статей и материалов негативного содержания» в отношении граждан России используются информационные ресурсы с персональными данными.

«В ходе следственных действий установлено, что за 2025-2026 гг. на частных ресурсах хранения персональных данных осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграм-каналах. В настоящее время сотрудниками московской полиции продолжаются следственные действия, в том числе проведение обысковых мероприятий», - заявили в ведомстве.