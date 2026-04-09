Америка не вернет санкции на российскую нефть

16:32 1007

США в ближайшее время объявят о продлении разрешения на поставки российской нефти, которое было выдано в марте после резкого роста цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом изданию Semafor сообщили несколько бывших чиновников Минфина и Госдепа США.

Аналогичное решение о продлении режима ослабления санкций, по мнению собеседников издания, будет принято и в отношении иранской нефти. Ограничения на ее поставки также были частично сняты администрацией Трампа, чтобы повлиять на рост мировых цен на энергоносители.

В Минфине США на запрос о комментариях заявили, что ведомство не оповещает заранее о шагах, связанных с санкциями.

Мировые цены на нефть и газ резко выросли в марте после того, как США и Израиль начали войну с Ираном. Одной из главных причин этого стала остановка транспортировки энергоносителей по Ормузскому проливу, который Иран закрыл для движения судов. На фоне роста цен на энергоносители США разрешили поставки российской нефти и нефтепродуктов, если они были загружены на суда до 12 марта. Разрешение действует до 30 апреля. Такое же исключение из санкционного режима было сделано для иранской нефти, загруженной до 19 марта.

Министр финансов США Скотт Бессент уточнял, что цель этих мер — укрепить стабильность на мировых энергетических рынках, цены на которых подскочили из-за войны в Иране. Он также подчеркнул, что временное снятие санкций «не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть своих энергетических доходов от налогов, взимаемых на месте добычи». При этом, согласно данным Минэкономразвития РФ, средняя цена российской нефти Urals после временного снятия санкций выросла в марте до максимального с октября 2023 года уровня — $77 за баррель. Это на 73% больше, чем было в феврале ($44,59 за баррель), а также выше заложенного в бюджет среднегодового уровня в $59 за баррель.

В ночь на 8 апреля США и Иран объявили о двухнедельном прекращении огня. Соглашение о перемирии, как подчеркивал президент США Дональд Трамп, предполагает открытие Ормузского пролива. По данным WSJ, Иран согласился пропускать через пролив по 10 судов в день, при том, что своей очереди на проход ждут около 400 танкеров.

