Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT

Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...

16:40 1446

Британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания развернула свои вооруженные силы, чтобы следить за российскими подводными лодками. Предполагалось, что они могут совершить нападения на британские кабели и трубопроводы. В начале этого года они провели около месяца в территориальных водах страны.

Присутствие российских ВМС вблизи берегов Великобритании военные отслеживали совместно с Норвегией. Сейчас суда уже покинули территорию, двигаясь в северном направлении. Повреждений подводной инфраструктуры не обнаружено.

«Президенту Путину я говорю: «Мы видим вас. Мы видим ваши действия в отношении наших кабелей и трубопроводов, и вы должны знать, что любая попытка их повредить не будет терпимо воспринята и повлечет за собой серьезные последствия». Наши вооруженные силы не оставили им никаких сомнений в том, что за ними ведется наблюдение, что их передвижения не были тайными, как планировал президент Путин, и что их попытка провести секретную операцию была раскрыта», — прокомментировал инцидент Джон Хили. 

По данным главы Минобороны, в операции участвовали три судна: атомная подводная лодка класса «Щука-Б» (страны НАТО обозначают их как Akula), а также две специализированных субмарины, находящихся в ведомстве Главного управления глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ).

О случае вторжения российских военных кораблей в территориальные воды Великобритании также сообщалось в ноябре прошлого года. Тогда Хили во время пресс-конференции сообщил об инциденте с участием российского разведывательного судна «Янтарь». По словам министра, корабль применил лазеры против пилотов британских ВВС.

После начала вторжения в Украину, по данным Financial Times, «Янтарь» занимается составлением карты критической подводной инфраструктуры стран Европы. Вероятно, судно выявляет узлы, повреждение которых приведет к наибольшему урону в случае диверсий. Это судно также контролируется ГУГИ.

Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
16:40 1447
В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
15:35 1824
Израиль добрался до племянника лидера «Хезболлы». Нетаньяху дал обещание
Израиль добрался до племянника лидера «Хезболлы». Нетаньяху дал обещание все еще актуально
14:03 2932
Русские готовятся к нападению
Русские готовятся к нападению
16:54 1070
Пезешкиан: Иран держит палец на спусковом крючке
Пезешкиан: Иран держит палец на спусковом крючке
16:50 683
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России главное на этот час
15:33 3178
Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
16:40 1447
Америка не вернет санкции на российскую нефть
Америка не вернет санкции на российскую нефть
16:32 1008
Галибаф: Ливан и союзники Ирана в соглашении о перемирии
Галибаф: Ливан и союзники Ирана в соглашении о перемирии
15:56 1053
Спасти мышку, чтобы угодить льву
Спасти мышку, чтобы угодить льву новый мир – новые порядки
14:09 2969
Что хочет Эрдоган доказать Трампу?
Что хочет Эрдоган доказать Трампу? еще один вопрос
07:08 6846
В бой вступает Сельджан Махсудова
В бой вступает Сельджан Махсудова Второй день чемпионата Европы в Португалии; обновлено 17:00
17:00 997
