Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...

Британский министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания развернула свои вооруженные силы, чтобы следить за российскими подводными лодками. Предполагалось, что они могут совершить нападения на британские кабели и трубопроводы. В начале этого года они провели около месяца в территориальных водах страны.

Присутствие российских ВМС вблизи берегов Великобритании военные отслеживали совместно с Норвегией. Сейчас суда уже покинули территорию, двигаясь в северном направлении. Повреждений подводной инфраструктуры не обнаружено.

«Президенту Путину я говорю: «Мы видим вас. Мы видим ваши действия в отношении наших кабелей и трубопроводов, и вы должны знать, что любая попытка их повредить не будет терпимо воспринята и повлечет за собой серьезные последствия». Наши вооруженные силы не оставили им никаких сомнений в том, что за ними ведется наблюдение, что их передвижения не были тайными, как планировал президент Путин, и что их попытка провести секретную операцию была раскрыта», — прокомментировал инцидент Джон Хили.

По данным главы Минобороны, в операции участвовали три судна: атомная подводная лодка класса «Щука-Б» (страны НАТО обозначают их как Akula), а также две специализированных субмарины, находящихся в ведомстве Главного управления глубоководных исследований Минобороны (ГУГИ).

О случае вторжения российских военных кораблей в территориальные воды Великобритании также сообщалось в ноябре прошлого года. Тогда Хили во время пресс-конференции сообщил об инциденте с участием российского разведывательного судна «Янтарь». По словам министра, корабль применил лазеры против пилотов британских ВВС.

После начала вторжения в Украину, по данным Financial Times, «Янтарь» занимается составлением карты критической подводной инфраструктуры стран Европы. Вероятно, судно выявляет узлы, повреждение которых приведет к наибольшему урону в случае диверсий. Это судно также контролируется ГУГИ.