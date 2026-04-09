Пезешкиан: Иран держит палец на спусковом крючке

Иран считает удары Израиля по Ливану злостным нарушением договоренностей и не оставит их безнаказанными. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Агрессия сионистского образования (Израиля — ред.) против Ливана является вопиющим нарушением первоначального соглашения о прекращении огня и опасным признаком обмана и отсутствия приверженности потенциальным соглашениям. Продолжение этой агрессии сделает переговоры бессмысленными; наши пальцы останутся на спусковом крючке», — заявил Пезешкиан.

По его словам, Тегеран «никогда не бросит своих ливанских братьев и сестер».

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации в Бейруте личного секретаря и племянника лидера ливанской «Хезболлы» Наима Касема. Также израильские военные заявили об ударах по ключевым переходам, используемым для переброски бойцов и вооружений, и о поражении 10 складов боеприпасов на юге Ливана.