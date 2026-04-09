Власти Украины совместно со специалистами Военно-морских сил (ВМС) Норвегии якобы «готовят теракты» против судов России в Баренцевом и Норвежском морях. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

По утверждению агентства, под угрозой якобы находятся суда, следующие морскими путями из порта Мурманск и обратно: как гражданские, так и военные корабли, которые регулярно совершают рейсы в этих стратегически важных акваториях. Отработка практических навыков проводится непосредственно в Норвежском море.

По словам собеседника российского агентства, «содействие руководства Норвегии террористической деятельности киевского режима и предоставление своей национальной территории для подготовки к проведению диверсий напрямую втягивает Норвегию и НАТО в целом в военный конфликт с Россией».

Ранее RT утверждало, что Британия наращивает военную активность в Арктике и угрожает «захватом» российскому «теневому флоту». Якобы Лондон в последние полгода усилил разведывательную активность против России, в том числе уделяя внимание военным кораблям.

Сообщается, что к воздушной разведке планируется добавить и морскую составляющую — создать группу противолодочных фрегатов, в которую войдут восемь кораблей от Великобритании и пять — от Норвегии. При этом отмечается, что ни один из этих кораблей пока не построен.