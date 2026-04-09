Иран не собирается открывать Ормуз. За последние сутки прошел всего один танкер

За последние 24 часа через Ормузский пролив прошел лишь один танкер с нефтепродуктами и пять сухогрузов. Как сообщает haqqin.az, такие данные приводят системы отслеживания судов. И это несмотря на достигнутое Ираном и США двухнедельное соглашение о прекращении огня. Движение судов через стратегический пролив фактически остановилось: с начала американо‑израильской войны против Ирана 28 февраля количество рейсов сократилось до нескольких судов в день, тогда как ранее их было около 140 ежедневно (по данным Kpler, Lloyd’s List Intelligence и Signal Ocean). Напомним, одним из условий перемирия было открытие Ормузского пролива. Ранее Иран заверял, что суда смогут проходить через него после специальных технических проверок. Однако после массированных авиаударов Израиля по Ливану, приведших к сотням жертв, Тегеран обвинил США в нарушении условий перемирия и сообщил о переносе открытия пролива. Аналитики считают, что исламская республика намерена использовать данный фактор на переговорах в Исламабаде и пролив открывать не будет.

Эксперты в области судоходства отмечают, что движение по этому водному пути в ближайшее время не нормализуется. По данным MarineTraffic, более 400 нефтяных танкеров и десятки газовозов остаются на якоре за пределами залива. Реальные объемы транзита могут быть выше, так как часть судов отключает транспондеры, но цифры в любом случае значительно меньше довоенных. Компания Windward сообщает, что условия транзита, порядок оплаты и правовая база остаются неопределенными, что отпугивает судовладельцев. «Неясно, сохранит ли Иран контроль над проливом во время переговоров, но все признаки указывают, что он не откажется от рычагов влияния», — говорится в сообщении компании. По словам же Нильса Хаупта, главы коммуникаций Hapag‑Lloyd, «возвращение к нормальной работе отрасли займет недели». Он отметил, что сотни тысяч контейнеров скопились в портах Индии, Омана и Пакистана, и потребуется время, чтобы восстановить прежний график.