Венгрии придется держать ответ перед Евросоюзом

В ответ на обнародование новых деталей разговоров между главами МИД Венгрии и России, которые подтверждают, что венгерские вето против Украины в ЕС координировались с Россией, Европейский союз потребует от правительства Венгрии срочно предоставить объяснения. Об этом заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо в четверг, 9 апреля.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поднимет вопрос координации с Россией антиукраинских действий Венгрии в ЕС на уровне лидеров государств-членов.

«Разоблачения в материале журналистского расследования... подчеркивают тревожную вероятность координации правительства государства-члена (Венгрии) с Россией, что означает активную работу против безопасности и интересов ЕС и всех его граждан», – заявила Пиньо.

Она добавила, что «это крайне тревожно».

«Правительство соответствующего государства-члена должно предоставить объяснения в срочном порядке. И президент (Урсула фон дер Ляйен) также поднимет этот вопрос на уровне лидеров», – сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии.