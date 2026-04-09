Президент Чехии: Трамп навредил НАТО больше, чем Путин

По мнению президента Чехии, своими критическими заявлениями «за последние несколько недель Трамп сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем удалось (президенту РФ) Владимиру Путину за много лет».

Павел также подчеркнул, что НАТО основана на принципах сдерживания и коллективной обороны. «В тот момент, когда мы начинаем ставить под сомнение альянс как единое, сплоченное образование, готовое действовать совместно и очень решительно, тогда, конечно, его роль теряется», – предупредил он.

Президент Чехии отметил, что критика Трампа не учитывает того факта, что НАТО является оборонительным альянсом, а «не альянсом, который автоматически будет оказывать помощь в войнах, ведущихся за пределами его территории».

По его словам, европейские союзники «с самого начала не были проинформированы о целях и операциях, и фактически никто даже не просил их о сотрудничестве». «Только когда война начала развиваться, возможно, в неожиданном направлении, Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны позаботиться о безопасной навигации в Ормузском проливе, и когда он не получил положительного ответа, он счел это разочарованием для всей НАТО», – сказал Павел, посчитав это «несправедливым».

На прошлой неделе Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО. По данным СМИ, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.