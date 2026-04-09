Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT

Президент Чехии: Трамп навредил НАТО больше, чем Путин

17:17 264

Президент Чехии Петр Павел осудил недавние заявления американского коллеги Дональда Трампа в адрес союзников по НАТО. Заявление чешского президента приводит Seznam Zpráv.

По мнению президента Чехии, своими критическими заявлениями «за последние несколько недель Трамп сделал для снижения авторитета НАТО больше, чем удалось (президенту РФ) Владимиру Путину за много лет».

Павел также подчеркнул, что НАТО основана на принципах сдерживания и коллективной обороны. «В тот момент, когда мы начинаем ставить под сомнение альянс как единое, сплоченное образование, готовое действовать совместно и очень решительно, тогда, конечно, его роль теряется», – предупредил он.

Президент Чехии отметил, что критика Трампа не учитывает того факта, что НАТО является оборонительным альянсом, а «не альянсом, который автоматически будет оказывать помощь в войнах, ведущихся за пределами его территории».

По его словам, европейские союзники «с самого начала не были проинформированы о целях и операциях, и фактически никто даже не просил их о сотрудничестве». «Только когда война начала развиваться, возможно, в неожиданном направлении, Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны позаботиться о безопасной навигации в Ормузском проливе, и когда он не получил положительного ответа, он счел это разочарованием для всей НАТО», – сказал Павел, посчитав это «несправедливым».

На прошлой неделе Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО. По данным СМИ, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.

В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
В Байыршехере все так же: разрушают, а всем все равно
15:35 1827
Израиль добрался до племянника лидера «Хезболлы». Нетаньяху дал обещание
Израиль добрался до племянника лидера «Хезболлы». Нетаньяху дал обещание все еще актуально
14:03 2933
Русские готовятся к нападению
Русские готовятся к нападению
16:54 1082
Пезешкиан: Иран держит палец на спусковом крючке
Пезешкиан: Иран держит палец на спусковом крючке
16:50 692
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России главное на этот час
15:33 3193
Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
Британия сорвала тайную операцию России. Путина предупредили...
16:40 1460
Америка не вернет санкции на российскую нефть
Америка не вернет санкции на российскую нефть
16:32 1015
Галибаф: Ливан и союзники Ирана в соглашении о перемирии
Галибаф: Ливан и союзники Ирана в соглашении о перемирии
15:56 1055
Спасти мышку, чтобы угодить льву
Спасти мышку, чтобы угодить льву новый мир – новые порядки
14:09 2970
Что хочет Эрдоган доказать Трампу?
Что хочет Эрдоган доказать Трампу? еще один вопрос
07:08 6850
В бой вступает Сельджан Махсудова
В бой вступает Сельджан Махсудова Второй день чемпионата Европы в Португалии; обновлено 17:00
17:00 1001
