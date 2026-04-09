Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT

Эмираты спросят с Ирана по полной

17:29 159

Объединенные Арабские Эмираты не спешат верить в перемирие. Абу-Даби «добивается дополнительных разъяснений» по соглашению с Ираном, чтобы убедиться, что Тегеран полностью соблюдает условия перемирия, и гарантировать «безоговорочное открытие Ормузского пролива». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление МИД ОАЭ.

В Эмиратах также дают понять: одного перемирия мало. Там хотят, чтобы Иран понес ответственность за ущерб, нанесенный стране во время войны.

В отличие от других государств Персидского залива, Абу-Даби не стал приветствовать паузу в боевых действиях между Ираном и США. Напротив, в Эмиратах призвали к более жесткому и системному подходу – с учетом всех угроз со стороны Тегерана, включая ядерную и ракетную программы, поддержку прокси-сил и попытки перекрыть Ормузский пролив.

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш объяснил такую позицию правительства Эмиратов предельно прямо. «Эпоха вежливости прошла, и откровенность стала необходимостью, – написал он в сети X. – Наша позиция должна быть твердой и ясной, когда речь идет о том, что будет дальше, чтобы укрепить стабильность и безопасность в регион».

Такая жесткость не случайна, отмечает CNN. Именно ОАЭ больше всего пострадали от иранских атак: почти половина всех ударов пришлась на эту страну, хотя большинство из них удалось перехватить.

И даже после объявления перемирия Тегеран продолжил обстрелы – по городам ОАЭ били ракетами и беспилотниками. В иранских СМИ эти удары назвали «ответом» на предыдущие атаки Израиля и США по нефтеперерабатывающим объектам.

