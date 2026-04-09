Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT

Для Белого дома Джордж Клуни «военный преступник»

Американский актер Джордж Клуни раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот ранее пригрозил Ирану «гибелью целой цивилизации».

На мероприятии своего фонда, которое было организовано для школьников, Клуни назвал это обещание «военным преступлением».

В администрации президента США прокомментировали слова Клуни. «Единственный человек, совершающий военные преступления, — это Джордж Клуни с его ужасными фильмами и отсутствием актерских способностей», — заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в ответ на запрос издания The Independent.

Клуни отреагировал на заявление Белого дома. «Семьи теряют близких. Дети сгорают заживо. Мировая экономика находится на грани. Сейчас время для серьезных дискуссий на самом высоком уровне, а не для инфантильных обзывательств... Военное преступление совершается «при наличии намерения физически уничтожить нацию» согласно определению Конвенции о геноциде и Римского статута. Какова позиция администрации в свою защиту?» — заявил он в интервью Deadline.

На днях Трамп обещал «гибель целой цивилизации», если бы Тегеран не пошел на уступки — не разблокировал Ормузский пролив и не принял условия США. К моменту истечения срока ультиматума Трамп отозвал свои угрозы — по его словам, стороны продвинулись в мирном урегулировании и договорились прекратить огонь на две недели.

