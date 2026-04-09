Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Иран заважничал: весь мир должен просить разрешения

Ормузский пролив открыт, любой, кто свяжется с Тегераном, получит разрешение на проход по нему. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Тем временем МИД Южной Кореи объявил о решении направить специального посланника в Тегеран. Целью визита, как сообщается, станет обсуждение обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и решение актуальных вопросов двусторонней повестки.

В ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи глава МИД Южной Кореи Чо Хён особо подчеркнул критическую важность обеспечения беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе.

*** 17:47 

Ормузский пролив открыт в том числе для судов США, но проход возможен с согласия Ирана и при отсутствии враждебного поведения. Об этом заявили в МИД Ирана.

Иран готов обеспечить открытие Ормузского пролива для безопасного прохода судов, однако для этого требуется прекращение агрессии США на Ближнем Востоке. Об этом заявил в эфире вещательной корпорации Би-би-си заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

«Мы обеспечим охрану для безопасного прохода, и это произойдет после того, как Соединенные Штаты на самом деле прекратят эту агрессию», - сказал он.

Таким образом, иранская сторона настаивает на том, что Ормузский пролив открыт.

Однако фактически Ормузский пролив остается закрытым для провоза нефти, несмотря на объявленное прекращение огня между США и Ираном. Об этом заявил глава национальной нефтяной компании ОАЭ ADNOC Султан бен Ахмед аль-Джабер.

«Проход [через пролив] на условиях — это не проход. Это сохранение ограничений, но в другой форме. Ормузский пролив должен быть открыт - полностью, без условий и ограничений», - написал он на своей странице в соцсети Linkedin.

Он добавил, что порядка 230 танкеров компании уже загружены нефтью и готовы к отплытию. По мере восстановления судоходства ADNOC намерена заняться восстановлением своей инфраструктуры и наращиванием добычи.

