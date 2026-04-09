Иран заважничал: весь мир должен просить разрешения

Ормузский пролив открыт, любой, кто свяжется с Тегераном, получит разрешение на проход по нему. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде. Тем временем МИД Южной Кореи объявил о решении направить специального посланника в Тегеран. Целью визита, как сообщается, станет обсуждение обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и решение актуальных вопросов двусторонней повестки. В ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи глава МИД Южной Кореи Чо Хён особо подчеркнул критическую важность обеспечения беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе.

*** 17:47 Ормузский пролив открыт в том числе для судов США, но проход возможен с согласия Ирана и при отсутствии враждебного поведения. Об этом заявили в МИД Ирана. Иран готов обеспечить открытие Ормузского пролива для безопасного прохода судов, однако для этого требуется прекращение агрессии США на Ближнем Востоке. Об этом заявил в эфире вещательной корпорации Би-би-си заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.