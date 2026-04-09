Квартиру Аллы Пугачевой выставили на продажу: $5 млн

Квартира певицы Аллы Пугачевой в районе Арбата выставлена за $5 млн, пишут российские СМИ со ссылкой на источник на рынке недвижимости.

Риэлторы критично оценивают лот, но допускают, что он будет продан выше рынка, прогнозируя долгую продажу. По данным источника, площадь объекта в жилом комплексе «Филипповский» составляет 300 кв. м, в сделку входят два машино-места. Квартира находится на высоком этаже с хорошими видами на Москву.

Риэлторы отмечают, что дом хоть и расположен в историческом центре, считается «уставшим» — его построили в 2000-х, и планировка там устарела на 10–15 лет. При этом, по словам экспертов, квартира может быть продана выше рыночной цены именно благодаря бренду певицы. Срок продажи таких объектов обычно составляет от года до полутора лет. Закрытый формат сделки сужает круг покупателей, но проживание владельца за границей не является критичной проблемой — сделку можно провести по генеральной доверенности.