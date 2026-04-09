Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Полтора года под арестом, а потом оправдали...

Инара Рафикгызы
17:57 895

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу жителя Бейлаганского района, 38‑летнего Илькина Джафарова, обвинявшегося в незаконном обороте крупной партии наркотиков.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, Джафаров, работавший в системе водного хозяйства Бейлагана, 12 ноября 2024 года был задержан пограничниками возле канала в селе Икинджи Шахсевен. По версии следствия, он действовал совместно с гражданами Ирана, личности которых не установлены, и пытался забрать около 15 килограммов ввезенной контрабандным путем марихуаны.

Сам обвиняемый вину отрицал, говоря, что в глаза не видел никаких наркотиков. В показаниях он утверждал, что регулярно посещал канал по работе, регулировал подачу воды и иногда занимался рыбалкой. В день задержания он пришел с удочкой и сетью, но пограничники обвинили его в намерении забрать наркотики.

Джафаров настаивал, что найденные свертки ему не принадлежат, и просил вынести оправдательный приговор.

Свидетели‑пограничники заявили, что заранее получили информацию о закладке наркотиков и устроили засаду. По их словам, Джафаров переплыл канал, вернулся с мешком и признался, что пришел за наркотиками. Они отрицали применение к нему какого-либо физического или психологического давления.

После изучения показаний и доказательств судебная коллегия пришла к выводу, что вина Джафарова не доказана. Суд постановил оправдать его. Проведя около полутора лет под стражей, Илькин Джафаров был освобожден прямо в зале суда.

