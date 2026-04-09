Трамп выдвинул ультиматум Европе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил европейским союзникам, что президент США Дональд Трамп ожидает в ближайшие дни конкретных обязательств по развертыванию военных кораблей в Ормузском проливе, сообщает Der Spiegel со ссылкой на дипломатические источники.

Der Spiegel отмечает, что, хотя Германия и заявляла о готовности участвовать в совместной миссии в проливе, немецкие власти продолжают настаивать на соблюдении мандата ООН и долгосрочном перемирии.

О том, что американская администрация потребовала от европейских союзников по НАТО представить конкретные планы по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, ранее сообщило агентство Bloomberg. Агентство также писало, что требование Трампа было передано через Рютте.

Европейские страны недовольны тем, что Рютте выражает безоговорочную поддержку США в войне с Ираном. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что это подрывает единство НАТО и создает у американского президента ложные ожидания. Сам генеральный секретарь НАТО по итогам встречи заявил о «явном разочаровании» Трампа альянсом.

Ормузский пролив остается критической артерией мировой экономики: через него проходит значительная доля поставок нефти и газа. Его блокировка уже спровоцировала скачок цен на энергоресурсы и усилила опасения глобального дефицита топлива. Хотя формально стороны договорились о прекращении огня сроком на две недели и обязались открыть маршрут, на практике ситуация нестабильная.