Германия идет на контакт

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ возобновляет переговоры с Ираном.

«После длительного периода молчания, для которого с нашей стороны были серьезные причины, мы как правительство Германии возобновляем переговоры с Тегераном. Мы делаем это в координации с Соединенными Штатами и нашими европейскими партнерами. Наша цель - внести таким образом свой вклад в успех предстоящих переговоров», - сказал Мерц, выступая с заявлением о ситуации на Ближнем Востоке.

В конечном итоге, по словам канцлера, именно в этом заключается цель его телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. «Мы с большой обеспокоенностью следим за ситуацией во всем регионе», - констатировал канцлер ФРГ.