Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT

Пентагон угрожает папе римскому

19:04 1725

Администрация президента США Дональда Трампа вступила в конфликт со Львом XIV — первым папой римским американского происхождения. Как пишет издание The Free Press, дело даже дошло до того, что представитель Пентагона многозначительно напоминал папскому послу в США о так называемом «Авиньонском пленении» — периоде с 1309 по 1377 год, когда папство находилось в зависимости от Франции.

Отправной точкой конфликта стало традиционное обращение понтифика к дипломатическому корпусу в Ватикане — так называемая «Речь о положении в мире». Лев XIV выступил с речью 9 января 2026 года. В ней он выразил большую тревогу происходящим в международной политике.

Среди прочего папа сказал: «Дипломатию, которая поощряет диалог и стремится к достижению консенсуса между всеми сторонами, вытесняет дипломатия, основанная на силе. Война снова входит в моду, и растет воинственный пыл. Мир больше не рассматривается как дар и как желаемое благо само по себе, или как цель. Напротив, мир все чаще достигается посредством вооруженной силы — как условие утверждения собственного господства».

Согласно источнику издания, спустя несколько дней после его выступления представители Минобороны США угрожали Ватикану на закрытой встрече, которая проходила в Пентагоне. На ней присутствовали замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби и представитель Ватикана в США Кристоф Пьер.

В ходе беседы Колби заявил, что США обладают военной мощью, «позволяющей делать в мире все, что заблагорассудится», и предупредил, что католической церкви «лучше встать на их сторону», говорится в статье.

Пентагон угрожает папе римскому
Пентагон угрожает папе римскому
19:04 1726
Нетаньяху скрипя зубами начинает переговоры с Ливаном
Нетаньяху скрипя зубами начинает переговоры с Ливаном
19:48 1169
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России
Азербайджанский миллиардер расширяет бизнес в России все еще актуально
15:33 5627
Генсек НАТО: Китай позвонит России, чтобы она отвлекла нас
Генсек НАТО: Китай позвонит России, чтобы она отвлекла нас
20:15 496
А «Хезболла» запускает ракеты по Израилю
А «Хезболла» запускает ракеты по Израилю видео
19:57 598
Азербайджан спас французов в Иране
Азербайджан спас французов в Иране
19:50 902
Переговоры США с Ираном срываются
Переговоры США с Ираном срываются наша аналитика
17:42 4292
Спасти мышку, чтобы угодить льву
Спасти мышку, чтобы угодить льву новый мир – новые порядки; все еще актуально
14:09 3650
Сельджан Махсудова стартовала на чемпионате Европы в Португалии
Сельджан Махсудова стартовала на чемпионате Европы в Португалии обновлено 20:24
20:24 1639
Нефть пошла вверх
Нефть пошла вверх
19:32 1129
Пентагон угрожает папе римскому
Пентагон угрожает папе римскому
19:04 1726
Германия о «жесткости» Израиля
Германия о «жесткости» Израиля обновлено 20:02
20:02 2230
