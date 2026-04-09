Пентагон угрожает папе римскому

Администрация президента США Дональда Трампа вступила в конфликт со Львом XIV — первым папой римским американского происхождения. Как пишет издание The Free Press, дело даже дошло до того, что представитель Пентагона многозначительно напоминал папскому послу в США о так называемом «Авиньонском пленении» — периоде с 1309 по 1377 год, когда папство находилось в зависимости от Франции.

Отправной точкой конфликта стало традиционное обращение понтифика к дипломатическому корпусу в Ватикане — так называемая «Речь о положении в мире». Лев XIV выступил с речью 9 января 2026 года. В ней он выразил большую тревогу происходящим в международной политике.

Среди прочего папа сказал: «Дипломатию, которая поощряет диалог и стремится к достижению консенсуса между всеми сторонами, вытесняет дипломатия, основанная на силе. Война снова входит в моду, и растет воинственный пыл. Мир больше не рассматривается как дар и как желаемое благо само по себе, или как цель. Напротив, мир все чаще достигается посредством вооруженной силы — как условие утверждения собственного господства».

Согласно источнику издания, спустя несколько дней после его выступления представители Минобороны США угрожали Ватикану на закрытой встрече, которая проходила в Пентагоне. На ней присутствовали замглавы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби и представитель Ватикана в США Кристоф Пьер.

В ходе беседы Колби заявил, что США обладают военной мощью, «позволяющей делать в мире все, что заблагорассудится», и предупредил, что католической церкви «лучше встать на их сторону», говорится в статье.