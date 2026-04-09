Нефть пошла вверх

Цены на нефть резко выросли на торгах 9 апреля на фоне сомнений участников рынка в устойчивости перемирия между США и Ираном, а также в возможности скорого восстановления поставок через Ормузский пролив. К 19:00 по бакинскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $4,43 (4,68%) - до $99,18 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $7,62 (8,07%), до $102,03 за баррель.

Накануне нефть марки Brent подешевела на 13%, WTI - на 16%.

«Можно сколько угодно вести мирные переговоры, однако до тех пор, пока поставки нефти и СПГ через пролив не возобновятся, рассчитывать на снижение цен на энергоносители не приходится, - отмечает аналитик SEB Research Оле Хвальбе. - Вчерашнее снижение было чрезмерной реакцией рынка».