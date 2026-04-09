Нетаньяху скрипя зубами начинает переговоры с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил правительству начать прямые переговоры с Ливаном. По его словам, Бейрут неоднократно обращался к нему с этой просьбой.

«В центре внимания переговоров будут разоружение «Хезболлы» и установление мирных отношений между Израилем и Ливаном. Израиль также приветствует сегодняшний призыв премьер-министра Ливана к демилитаризации Бейрута», — заявил израильский премьер.

Между тем министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о «панике» «Хезболлы» и угрозах со стороны Ирана.

«Хезболла», террористическая организация, умоляет о прекращении огня, а ее иранские покровители также оказывают давление и угрожают — из серьезного страха, что Израиль уничтожит «Хезболлу». Армия обороны Израиля готова применить силу, если Иран начнет стрелять в сторону Израиля», - сказал Кац.

Министр обороны также заявил, что Израиль нанес «мощнейший удар в лицо «Хезболлы», оставив ее в шоке и замешательстве от глубины проникновения и масштабов атаки».

Вчера было ликвидировано более 200 террористов, в результате чего число уничтоженных боевиков в этой кампании превысило 1 400 человек — это более чем в два раза больше, чем во время Второй ливанской войны.

Между тем NBC со ссылкой на американского чиновника сообщает, что президент США Дональд Трамп попросил Нетаньяху ослабить бомбардировки в Ливане, чтобы не помешать переговорам с Ираном.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, такую просьбу президент США озвучил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля накануне.

Хотя администрация Трампа и Израиль заявляют, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан, Израиль согласился «быть полезным партнером», сообщил чиновник.

Этот звонок состоялся после того, как в среду Нетаньяху публично пообещал продолжать наносить удары по Ливану с полной силой. Иранские официальные лица уже угрожали ответить на эти удары и разорвать перемирие.