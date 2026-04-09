Азербайджан спас французов в Иране

Эвакуация французских граждан Сесиль Колер и Жака Пари, осужденных в Иране за шпионаж, была тщательно спланирована и реализована при поддержке дипломатических и силовых служб.

По информации рупора французских спецслужб Intelligence Online, ключевую роль в операции сыграл Азербайджан, где французским гражданам оказывали содействие на транзитном этапе. «Азербайджан обеспечил безопасный проход через свою территорию и активно содействовал координации с французской стороной», - отмечает издание.

Колер и Пари покинули посольство Франции в Тегеране и направились через северные районы Ирана, сделав остановку в Тебризе на пути к азербайджанской границе. После пересечения границы их сопровождал дипломатический конвой, обеспечивавший безопасное прохождение транзита.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро поблагодарил своего азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова за содействие эвакуации французских граждан, включая сотрудников посольства. Спустя несколько дней представитель Елисейского дворца прибыл в Баку для продолжения переговоров.