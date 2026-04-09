Генсек НАТО: Китай позвонит России, чтобы она отвлекла нас

НАТО находится в периоде глубоких перемен, заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. По его словам, Европа «берет на себя большую и более справедливую долю задач по обеспечению своей неядерной обороны, и пути назад нет, да и не должно быть».

«Это переход от нездоровой созависимости к трансатлантическому союзу, основанному на истинном партнерстве», - сказал Рютте.

По его словам, некоторые союзники США по альянсу «были застигнуты врасплох», когда настало время предоставить поддержку Вашингтону в войне с Ираном. Он отметил, что Трамп решил не информировать партнеров о начале войны, чтобы сохранить эффект неожиданности:

«Союзники делают почти все без исключения, о чем просят Соединенные Штаты. Я отчетливо почувствовал разочарование Трампа, в какой-то степени я его понимаю.

Я знаю, что есть те, кто умолял продолжать путь переговоров, но послушайте, мы знаем, что произошло с Северной Кореей. Может наступить момент, когда вы ведете переговоры так долго, что Северная Корея получила в свои руки ядерный потенциал, и тогда становится слишком поздно».

Рютте отметил, что Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшее время, так как против этого выступает ряд членов альянса, включая Германию и США.

«Вопрос в следующем: что произойдет, если Китай выступит против Тайваня? Почему бы сначала не позвонить своему «младшему партнеру» — России — и не попросить их отвлечь нас тут? Так что, скорее всего, это не ограничится одним регионом», - считает генсек.