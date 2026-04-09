Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Румыния спрашивает у США: можно ли запустить нефть из Азербайджана?

Эльяс Шафиев, собкор
20:28 309

Румыния обратилась к США за разрешением на возобновление работы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Петротель», принадлежащего российской компании «Лукойл». Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на заявление министра энергетики Румынии Богдана Ивана.

Завод «Петротель» в Плоешти, ориентированный на переработку российской марки Urals (тяжелой высокосернистой нефти), не может быть запущен до тех пор, пока Соединенные Штаты не дадут официальное согласие на возобновление его деятельности.

Министр энергетики Богдан Иван пояснил, что в случае положительного решения НПЗ в Плоешти будет перерабатывать не российское сырье, а нефть, поставляемую из Азербайджана и Казахстана. Глава ведомства также подчеркнул, что прибыль от деятельности завода «Лукойл» на территории Румынии не будет поступать в Россию.

Министр энергетики Румынии Богдан Иван

«Мы обратились в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США), которое ввело международные санкции против «Лукойла», с просьбой разрешить нам перезапуск НПЗ «Петротель». С момента принятия решения потребуется 45 дней, чтобы привлечь персонал, перенастроить установки для перекачки сырья, обеспечить безопасность всех процессов и вывести производство нефтепродуктов на проектный уровень», — заявил Богдан Иван в среду вечером в эфире телеканала Digi 24.

Нефтеперерабатывающий завод в Плоешти технологически рассчитан на марку Urals — тяжелую и вязкую нефть, добываемую преимущественно в РФ. Однако министр энергетики заверил, что сырье для «Петротеля» будет поступать из альтернативных источников — Азербайджана и Казахстана. По словам Богдана Ивана, Румыния имеет в лице этих двух стран «надежных поставщиков».

«На данный момент я хочу внести ясность. Этот завод принадлежит компании «Лукойл», которая, учитывая незаконную агрессию Российской Федерации против Украины, не находится в тесных отношениях ни с румынским государством, ни с Западом. Наши переговоры предельно прозрачны: исходя из прагматических интересов Румынии, нам необходимо увеличить объемы нефтепереработки. Поэтому мы попросили США разрешить оператору «Лукойла» работу под строжайшим государственным контролем. Это гарантирует, что ни одна молекула нефти не поступит из России и ни один лей, заработанный в Румынии, не будет отправлен в РФ. Наша цель — обеспечить внутренний рынок дополнительными объемами дизельного топлива и бензина. Именно по этой причине мы активировали данный механизм», — подчеркнул Богдан Иван.

