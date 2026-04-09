Румыния спрашивает у США: можно ли запустить нефть из Азербайджана?

Румыния обратилась к США за разрешением на возобновление работы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Петротель», принадлежащего российской компании «Лукойл». Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на заявление министра энергетики Румынии Богдана Ивана.

Завод «Петротель» в Плоешти, ориентированный на переработку российской марки Urals (тяжелой высокосернистой нефти), не может быть запущен до тех пор, пока Соединенные Штаты не дадут официальное согласие на возобновление его деятельности.

Министр энергетики Богдан Иван пояснил, что в случае положительного решения НПЗ в Плоешти будет перерабатывать не российское сырье, а нефть, поставляемую из Азербайджана и Казахстана. Глава ведомства также подчеркнул, что прибыль от деятельности завода «Лукойл» на территории Румынии не будет поступать в Россию.