Ливан попросил Пакистан, чтобы это больше не повторялось

Премьер-министр Ливана Неваф Салам в ходе беседы со своим пакистанским коллегой Шахбазом Шарифом высказал пожелание, чтобы Ливан также был включен в сферу действия временного перемирия между США и Ираном.
В ходе беседы Салам подчеркнул, что вчерашние атаки Израиля на территорию всего Ливана не должны повториться. Премьер высказал просьбу о включении Ливана в сферу действия перемирия, чтобы избежать повторения израильских атак.
Шариф, в свою очередь, осудил нападения Израиля и заявил, что Пакистан работает над обеспечением мира и стабильности в Ливане.
Правительство Ливана поручило армии, полиции и службам безопасности очистить Бейрут от оружия, которое находится не в ведении государства. Этому предшествовали массированные израильские удары по объектам «Хезболлы» в ливанской столице.
«Армии и силам безопасности приказано немедленно приступить к полному утверждению государственной власти в Бейрутском губернаторстве и добиться, чтобы оружие было в руках исключительно законных властей», – заявил по окончании заседания правительства премьер-министр Наваф Салам.
1 апреля стало известно, что представительство Ливана известило ООН о решении ливанского правительства объявить военную деятельность «Хезболлы» незаконной.
Постоянный представитель Ливана Ахмад Арафа получил от министерства иностранных дел эту инструкцию в устном виде с указанием известить руководство ООН. Он также передал призыв президента Жозефа Ауна к прямым переговорам с Израилем.
Сегодня канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху распространила заявление, в котором премьер говорит о решении начать прямые переговоры с Ливаном.
«В связи с неоднократными обращениями Ливана о начале прямых переговоров с Израилем вчера на заседании кабинета министров я распорядился в кратчайшие сроки начать прямой переговорный процесс с Ливаном.
Переговоры будут сосредоточены на разоружении «Хезболлы» и урегулировании мирных отношений между Израилем и Ливаном. Израиль приветствует сегодняшний призыв премьер-министра Ливана к демилитаризации Бейрута», – говорится в заявлении.