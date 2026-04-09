Ливан попросил Пакистан, чтобы это больше не повторялось

Премьер-министр Ливана Неваф Салам в ходе беседы со своим пакистанским коллегой Шахбазом Шарифом высказал пожелание, чтобы Ливан также был включен в сферу действия временного перемирия между США и Ираном.

В ходе беседы Салам подчеркнул, что вчерашние атаки Израиля на территорию всего Ливана не должны повториться. Премьер высказал просьбу о включении Ливана в сферу действия перемирия, чтобы избежать повторения израильских атак.

Шариф, в свою очередь, осудил нападения Израиля и заявил, что Пакистан работает над обеспечением мира и стабильности в Ливане.