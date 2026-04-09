А что будет с дорогой Трампа, которая проходит под носом у Ирана?

Война американо-израильской коалиции против Ирана, длившаяся 38 дней и завершившаяся соглашением о двухнедельном перемирии, несомненно, окажет долгосрочное влияние на Ближний Восток. Однако ее последствия — а именно тот факт, что Тегеран, несмотря на тяжелые удары, вышел из конфликта с укрепившимися позициями — могут затронуть и Южный Кавказ. В настоящий момент внимание экспертов приковано к инициативам американской администрации в регионе: мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном и проекту «маршрут Трампа». В статье, опубликованной в Foreign Policy, главный аналитик Международной кризисной группы по Южному Кавказу Джошуа Кучера отмечает, что в прошлом году Дональд Трамп добился заметного успеха. Благодаря неожиданному саммиту в Белом доме и методам нестандартной дипломатии ему удалось придать импульс мирному процессу между давними противниками — Азербайджаном и Арменией — и достичь большего прогресса, чем регион видел за последние десятилетия. На фоне других глобальных инициатив Трампа это стало реальной победой.

«Однако теперь последствия иранской войны Трампа угрожают перечеркнуть его достижения на Кавказе. Официальные лица как в Армении, так и в Азербайджане выражают обеспокоенность тем, что узкий круг доверенных советников президента отвлек внимание от региона. Даже в условиях объявленного прекращения огня Белый дом еще долгое время будет сосредоточен на Иране. В результате импульс к миру на Кавказе может быть утрачен», — пишет автор. Аналитик напоминает: когда Трамп вмешался в процесс урегулирования, переговоры уже находились на продвинутой стадии. К началу 2025 года стороны завершили работу над текстом мирного договора, однако оставались два критически важных вопроса. Первый касался Конституции Армении, в которой содержатся косвенные упоминания территориальных претензий на Карабах. Азербайджан требует исключить эти формулировки до подписания окончательного соглашения. Второй спорный момент — создание транспортного маршрута, соединяющего основную территорию Азербайджана с его эксклавом Нахчываном через юг Армении.

Изначально это положение было закреплено в соглашении о прекращении огня, заключенном при посредничестве России в 2020 году, и предусматривало охрану маршрута пограничными войсками ФСБ РФ. Но после начала войны в Украине в 2022 году влияние Кремля на Кавказе резко снизилось, и данный вариант стал нежизнеспособным. Кучера отмечает, что в начале прошлого года команда Трампа по внешней политике анализировала, какие мировые конфликты можно урегулировать в кратчайшие сроки, и пришла к выводу, что ситуация между Баку и Ереваном — «наиболее легко разрешимая». В итоге администрация Трампа предложила компромисс по Зангезурскому коридору, который устроил обе стороны: армянские власти сохраняют юридический контроль над границей, но проверку грузов и пассажиров осуществляют сотрудники частной компании из третьей страны. «Это не было принципиально новым предложением — американские и европейские чиновники выдвигали аналогичные идеи еще до прихода Трампа к власти, — но его команда внесла ряд новшеств. Маршрут должен был обслуживаться армяно-американским совместным предприятием. И, конечно, он получил имя президента: «Маршрут Трампа за международный мир и процветание», или TRIPP. В августе 2025 года президент США пригласил лидеров двух стран в Белый дом для подписания соглашения. Фотография, на которой он улыбается и пожимает руки лидерам Армении и Азербайджана, стала событием, которого многие на Кавказе не надеялись увидеть», — отмечает автор. В статье говорится, что изначально многие скептически относились к договоренностям, достигнутым в Вашингтоне. Звучали сомнения в том, приложит ли администрация усилия для выполнения обещаний, особенно учитывая, что Трамп поначалу путал названия стран, неоднократно называя их «Албанией» и «Абербайджаном».

Однако после саммита стороны начали быстро предпринимать шаги навстречу друг другу. Эксперты азербайджанских аналитических центров стали посещать Армению, и наоборот. Азербайджан впервые начал продавать Армении топливо и разрешил транзит зерна в соседнюю страну из России и Казахстана через свою территорию. Все это было трудно представить еще годом ранее. Азербайджан, прежде использовавший жесткую риторику из-за вопроса маршрута, смягчил тон, а у армянской стороны начали исчезать опасения относительно новой войны. В январе Вашингтон и Ереван опубликовали текст соглашения, определяющего рамки TRIPP. Это стало доказательством того, что США провели серьезную закулисную работу, а скептицизм критиков был необоснованным. В начале февраля вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Армению и Азербайджан, демонстрируя решимость США довести проект до конца. Попутно Трамп даже научился правильно произносить название Азербайджана. «Теперь мне нравится произносить это название. Знаете, поначалу оно вызывало у меня трудности», — сказал он 19 февраля на презентации своего «Совета мира», где присутствовали лидеры Армении и Азербайджана. «Спустя всего неделю он начал атаку на Иран. Война и сопутствующая ей дипломатия теперь угрожают TRIPP и всему прогрессу, достигнутому Баку и Ереваном», — пишет Джошуа Кучера. Автор напоминает, что проект TRIPP проходит в непосредственной близости от иранских границ. Американские компании, рассматривавшие возможность инвестиций, теперь заново оценивают риски. Источники в Ереване сообщают, что визит делегации для обследования местности уже отложен из-за нестабильности.