Буданов: «Нас просят, но мы не прекратим»

Украина не откажется от ударов по нефтяной инфраструктуре России. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопросы журналистов.

Он подтвердил, что некоторые партнеры Украины просят ослабить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

«Это все вопрос формирования цены. Но у нас своя война», — подчеркнул Буданов.

При этом он отметил, что с подобными вещами Украина сталкивается с 2022 года. «Были скандалы, что определенные подразделения заехали на технике иностранного производства куда-то на территорию России. Что где-то применялось оружие не так, как кому-то хотелось», — сказал Буданов.

При этом он подчеркнул, что партнеров можно понять. «Это их правда. Но ведь есть еще и наша правда, и наш национальный интерес. И он именно такой, какой есть», — отмечает глава Офиса президента Украины.

Он четко заявил, что Украина не прекратит наносить удары по отрасли, которая работает на российский фронт.

«Мы не прекратим», — добавил Буданов.