Как Мадуро у Ирана ракеты покупал

Венесуэла в период президентства Николаса Мадуро пыталась купить у Ирана баллистические ракеты на сумму более $400 млн, пишет Politico.

Отмечается, что в 2022 году минобороны латиноамериканского государства выделило средства на покупку у Ирана системы баллистических ракет стоимостью более $400 млн. Об этом свидетельствует внутренний меморандум венесуэльского оборонного ведомства от 17 января 2020 года, с которым ознакомилось издание.

Ракеты потенциально могли достигать территории США и должны были размещаться на венесуэльских военных кораблях. В документе описывалось, как правительство планировало провести средства через государственные компании.

Отмечается, что сделка не состоялась из-за давления администрации Дональда Трампа.