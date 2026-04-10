Что творится в Казани?

По всей Казани звучат сирены воздушной тревоги, сообщают российские телеграм-каналы.

По словам местных жителей, сигнал звучал одновременно по всему городу и был заметно громче, чем обычно.

Вскоре в части районов сирены начали отключать, однако официальных разъяснений о причинах тревоги на момент публикации не поступало.

Через уличные громкоговорители жителям передали инструкции: взять с собой документы и запас еды, отключить дома электричество и газ и направиться в ближайшие укрытия.