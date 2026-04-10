Иранцы уже в Исламабаде

Иранская делегация во главе с Аббасом Аракчи и Мохаммадом-Багером Галибафом прибыла в Исламабад для переговоров с США.

*** 00:39

Иранские власти отдают предпочтение переговорам с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, выражая недоверие к прежним американским переговорщикам, включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, сообщает CBS News.

Белый дом ранее заявил, что вице-президент Джей Ди Вэнс возглавит делегацию США на переговорах в Исламабаде «в эти выходные».

Иранская делегация должна прибыть в Исламабад вечером 9 апреля. Высший совет национальной безопасности Ирана объявил, что переговоры начнутся 10 апреля и иранская сторона выделит на них две недели. Позже стало известно, что две делегации встретятся 11 апреля, а переговоры в закрытом формате продлятся несколько дней.