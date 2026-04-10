Трамп обещает много нефти и никакого ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп раскритиковал публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что он преждевременно объявил о победе над Ираном.

«The Wall Street Journal — одна из худших и самых неточных «редакционных коллегий» в мире — заявила, что я «преждевременно объявил о победе в Иране».

На самом деле это и есть Победа, и в ней нет ничего «преждевременного»! Благодаря мне у ИРАНА НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, и очень скоро вы увидите, как нефть начнет поступать на рынок — с помощью Ирана или без него, и для меня это не имеет никакого значения.

The Wall Street Journal, как обычно, еще возьмет свои слова обратно. Они всегда скоры на критику, но никогда не признают свои ошибки, в которых они пребывают большую часть времени!» — написал президент США в соцсети Truth Social.