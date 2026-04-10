Экс-глава МИД Ирана умер от ран

Бывший министр иностранных дел Ирана Камаль Харрази скончался в четверг вечером от ранений, полученных в результате авиаудара на прошлой неделе, сообщило иранское государственное телевидение.

Харрази занимал пост главы МИД при реформаторском президенте Мохаммаде Хатами, а затем был советником по иностранным делам убитого верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

В 2022 году он заявил телеканалу Al Jazeera, что Тегеран «обладает техническими средствами для производства ядерной бомбы, но решения о её создании Ираном не принималось», что вызвало обеспокоенность по поводу намерений Тегерана.