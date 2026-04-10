В преддверии переговоров: нефть и акции растут

В пятницу, 10 апреля, азиатские фондовые рынки и цены на нефть выросли в преддверии возможных переговоров между США и Ираном в Исламабаде, которые могут определить, будет ли Ормузский пролив вновь открыт для необходимых поставок сырой нефти, передает CNN.

По состоянию на 10:15 утра по местному времени (06:15 по Баку) гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,1%, китайский индекс Shanghai Composite — на 1%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,5%, южнокорейский Kospi — 1,8%.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate подорожали на 0,7% - до 98,55 доллара за баррель, фьючерсы на нефть марки Brent, являющуюся мировым эталоном, выросли на 0,4% - до 96,30 доллара за баррель.

В ночь на 8 апреля цены на нефть резко упали, а мировые фондовые рынки выросли после того, как Трамп объявил о прекращении огня на две недели. При этом, несмотря на перемирие, через пролив прошло небольшое количество судов, а разногласия по поводу того, был ли Ливан включен в соглашение о прекращении огня, угрожают сорвать двухнедельную паузу.