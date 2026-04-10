Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Кувейт и Саудовская Аравия обвиняют Иран

08:34 1677

Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и его союзников в осуществлении ударов по объектам на их территориях, несмотря на действие режима прекращения огня.

МИД Кувейта заявил, что атаки беспилотников в четверг вечером «были нацелены на некоторые жизненно важные объекты Кувейта». В то же время Государственное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на анонимный источник сообщило, что ряд объектов топливно-энергетического комплекса королевства был также поврежден в результате атак.

«В частности, были атакованы насосные станции на жизненно важном трубопроводе Восток-Запад (позволяет экспортировать нефть без использования перекрытого Ормузского пролива), что привело к потере примерно 700 тыс. б/с перекачиваемого по трубопроводу объема, который является основным маршрутом снабжения мировых рынков в этот период. Нападение также коснулось нефтеперерабатывающего завода в Манифе, что привело к сокращению его производственной мощности примерно на 300 тыс. б/с», - говорится в сообщении.

При этом ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг свою причастность к ударам. «Вооруженные силы Исламской Республики Иран до настоящего времени не запускали никаких ракет ни по одной стране после прекращения огня», - утверждается в заявлении КСИР, которое цитировали иранские СМИ. В КСИР также утверждают, что удары якобы могут быть «провокацией» США или Израиля.

