Кувейт и Саудовская Аравия обвиняют Иран

Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран и его союзников в осуществлении ударов по объектам на их территориях, несмотря на действие режима прекращения огня.

МИД Кувейта заявил, что атаки беспилотников в четверг вечером «были нацелены на некоторые жизненно важные объекты Кувейта». В то же время Государственное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на анонимный источник сообщило, что ряд объектов топливно-энергетического комплекса королевства был также поврежден в результате атак.