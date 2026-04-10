Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT
Вэнс: Иранцы написали свои требования в ChatGPT

Израиль и Ливан идут на прямые переговоры

09:10 983

Израиль и Ливан официально приступают к переговорам о прекращении огня и установлении долгосрочного мира.

Согласно сообщению израильских СМИ со ссылкой на официальные источники, диалог будет вестись на дипломатическом уровне с участием послов обеих стран в Вашингтоне. Прямую поддержку и координацию процесса на месте обеспечит посол США в Ливане Мишель Исса.

Отмечается, что решение о начале официальных контактов последовало за интенсивными дипломатическими усилиями Вашингтона, «направленными на стабилизацию ситуации в регионе». Этому шагу предшествовал телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы американский лидер обратился к главе израильского правительства с просьбой «снизить интенсивность ударов» ЦАХАЛ по объектам на территории Ливана. По мнению Белого дома, деэскалация необходима для того, чтобы не допустить срыва намечающегося перемирия с Ираном и создать благоприятную почву для дипломатии.

Сразу после консультаций с президентом США Биньямин Нетаньяху дал поручение кабинету безопасности в кратчайшие сроки начать переговорный процесс. По его словам, переговоры будут сосредоточены на разоружении «Хезболлы» и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном, которое исключит угрозу обстрелов северных территорий Израиля.

В настоящее время графики официальных встреч уточняются, однако обе стороны выразили готовность использовать посредническую платформу США для поиска выхода из затянувшегося военного конфликта.

Оппозиция Тайваня у товарища Си
Израиль и Ливан идут на прямые переговоры
Израиль и Ливан идут на прямые переговоры
09:10 984
Кувейт и Саудовская Аравия обвиняют Иран
В преддверии переговоров: нефть и акции растут
Экс-глава МИД Ирана умер от ран
А что будет с дорогой Трампа, которая проходит под носом у Ирана? главное на этот час; все еще актуально
Трамп обещает много нефти и никакого ядерного оружия
Иран: Никого не бомбили, на переговоры не приезжали обновлено 02:01
Министр обороны Пакистана назвал Израиль «проклятием человечества». Израиль отреагировал
Министр финансов Израиля призвал расширяться
Что творится в Казани? видео
Оппозиция Тайваня у товарища Си
Оппозиция Тайваня у товарища Си
10:14 16
Израиль и Ливан идут на прямые переговоры
Израиль и Ливан идут на прямые переговоры
09:10 984
Кувейт и Саудовская Аравия обвиняют Иран
Кувейт и Саудовская Аравия обвиняют Иран
08:34 1678
В преддверии переговоров: нефть и акции растут
В преддверии переговоров: нефть и акции растут
08:25 1268
Экс-глава МИД Ирана умер от ран
Экс-глава МИД Ирана умер от ран
02:08 6574
А что будет с дорогой Трампа, которая проходит под носом у Ирана?
А что будет с дорогой Трампа, которая проходит под носом у Ирана? главное на этот час; все еще актуально
9 апреля 2026, 20:56 7520
Трамп обещает много нефти и никакого ядерного оружия
Трамп обещает много нефти и никакого ядерного оружия
01:42 3372
Иран: Никого не бомбили, на переговоры не приезжали
Иран: Никого не бомбили, на переговоры не приезжали обновлено 02:01
02:01 8139
Министр обороны Пакистана назвал Израиль «проклятием человечества». Израиль отреагировал
Министр обороны Пакистана назвал Израиль «проклятием человечества». Израиль отреагировал
01:14 6122
Министр финансов Израиля призвал расширяться
Министр финансов Израиля призвал расширяться
00:55 3491
Что творится в Казани?
Что творится в Казани? видео
00:27 8680
