Израиль и Ливан идут на прямые переговоры

Согласно сообщению израильских СМИ со ссылкой на официальные источники, диалог будет вестись на дипломатическом уровне с участием послов обеих стран в Вашингтоне. Прямую поддержку и координацию процесса на месте обеспечит посол США в Ливане Мишель Исса.

Израиль и Ливан официально приступают к переговорам о прекращении огня и установлении долгосрочного мира.

Отмечается, что решение о начале официальных контактов последовало за интенсивными дипломатическими усилиями Вашингтона, «направленными на стабилизацию ситуации в регионе». Этому шагу предшествовал телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы американский лидер обратился к главе израильского правительства с просьбой «снизить интенсивность ударов» ЦАХАЛ по объектам на территории Ливана. По мнению Белого дома, деэскалация необходима для того, чтобы не допустить срыва намечающегося перемирия с Ираном и создать благоприятную почву для дипломатии.

Сразу после консультаций с президентом США Биньямин Нетаньяху дал поручение кабинету безопасности в кратчайшие сроки начать переговорный процесс. По его словам, переговоры будут сосредоточены на разоружении «Хезболлы» и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном, которое исключит угрозу обстрелов северных территорий Израиля.

В настоящее время графики официальных встреч уточняются, однако обе стороны выразили готовность использовать посредническую платформу США для поиска выхода из затянувшегося военного конфликта.