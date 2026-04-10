Лидер оппозиции прилетела к Си и заговорила о войне

«Это выбор между миром и войной. Мы не можем допустить, чтобы Тайвань и Тайваньский пролив превратились в поле боя. Я очень надеюсь, что все политические партии Тайваня над партийными разногласиями поставят отношения между двумя берегами и совместно будут прилагать усилия ради мира. А только что генеральный секретарь Си также продемонстрировал это важное доброжелательное отношение», - заявила Чэн Ли-вун в Пекине.

Лидер оппозиционной партии Гоминьдан на Тайване Чэн Ли-вун заявила об угрозе войны с Китаем после встречи с председателем Китая Си Цзиньпином.

Перед прибытием в Пекин делегация Тайваня посетила провинцию Цзянсу и Шанхай.

Чжэн получила приглашение от Си Цзиньпина и Коммунистической партии Китая (КПК) в конце марта. Она стала первым за десятилетие председателем Гоминьдана, посетившим материковую часть КНР (аналогичную поездку совершила в 2016 году тогдашняя глава партии Хун Сючжу).

Чжэн Ливэнь избрали председателем Гоминьдана менее года назад, в октябре 2025-го. Си Цзиньпин, поздравляя ее с победой на выборах, выразил надежду на сотрудничество КПК и Гоминьдана по вопросу «ускорения совместного развития и содействия национальному воссоединению».

Чжэн ранее заявила, что «с радостью» приняла приглашение посетить материковый Китай, и отметила, что надеется совершить «успешный первый шаг к миру и стабильности в Тайваньском проливе».

Власти Тайваня негативно отреагировали на этот визит. Заместитель главы комитета по делам материка Исполнительного юаня (правительства острова) Лян Вэньцзе говорил, что цель приглашения — помешать военным закупкам Тайваня у США и препятствовать сотрудничеству с другими странами.