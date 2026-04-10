Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
Кремль заявил, что Зеленский должен «принять решение» и война закончится

обновлено 15:08
15:08 3620

Россия хочет «не перемирия, а прочного, устойчивого мира» с Украиной, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Как мы неоднократно говорили, мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира. А мир между РФ и Украиной может наступить сегодня в случае, если (президент Украины Владимир) Зеленский возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение», - сказал Песков.

Он не уточнил, о каком именно решении идет речь.

*** 10:38 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к зеркальным шагам в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие. Об этом сообщает Telegram президента Украины.

Зеленский отметил, что Украина неоднократно предлагала прекращение огня на время пасхальных праздников и теперь будет действовать соответственно.

«Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», - заявил президент.

Ранее Кремль объявил, что Владимир Путин приказал остановить боевые действия на всех направлениях с 16:00 (17:00 по Баку) 11 апреля до конца дня 12 апреля - в связи с православной Пасхой.

Своему министру обороны и начальнику генштаба он уже отдал соответствующие распоряжения.

Напомним, в конце марта Владимир Зеленский заявлял о готовности Киева к пасхальному перемирию с Россией. По его мнению, даже двух- или трехдневная пауза в боевых действиях не позволит противоположной стороне усилить свои позиции, поэтому на фронте это никак не скажется.

