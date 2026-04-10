USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новый ультиматум Ирана. Трамп на все согласен
Новость дня
Объявлен красный уровень: Исламабад усиленно готовится к переговорам США и Ирана

10:59 986

Красный уровень готовности объявлен в пакистанской столице Исламабаде в преддверии переговоров США и Ирана. В городе развернуты более 10 тысяч сотрудников сил безопасности в рамках многоуровневой системы, которую контролируют военные, сообщила газета Dawn.

Военнослужащие и рейнджеры взяли под особый контроль «красную зону», где находятся комплекс правительственных зданий и дипломатический анклав. Перекрыты все дороги, ведущие в данный район. В различных его точках размещены подразделения сил быстрого реагирования.

Министр внутренних дел Мохсин Накви на совещании рассмотрел меры безопасности, принятые в отношении иностранных высокопоставленных лиц, сообщило Министерство внутренних дел в сообщении на X. «Проведение американо-иранских переговоров — большая честь для Пакистана», — заявил министр. Он поручил соответствующим органам принять «все возможные меры для обеспечения гостеприимства» и безопасности прибывающих делегаций. «Создан оперативный штаб совместно с министерством внутренних дел», — сказал Накви.

Дополнительные посты национальной и столичной дорожной полиции выставлены на всех основных дорогах города с более чем двухмиллионным населением. Для перемещения американских и иранских переговорщиков в Исламабаде выбраны отдельные маршруты. Сотрудникам личной охраны высокопоставленных лиц будет запрещено иметь при себе любые гаджеты, включая мобильные телефоны и электронные часы.

Представители столичной администрации приняли также дополнительные меры с целью обеспечения работы пожарной службы, скорой помощи.

В пятницу заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что авиакомпаниям дано указание разрешить безвизовый въезд для лиц, прибывающих в страну в связи с американо-иранскими переговорами в Исламабаде.

Отель Serena в Исламабаде, где готовятся к предполагаемому размещению делегаций США и Ирана, будет занят до вечера воскресенья, сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники. По информации издания, «установленного графика, касающегося продолжительности переговоров, нет». Однако гостей, выселенных в среду из отеля, проинформировали, что он «будет занят до вечера воскресенья», говорится в публикации.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться