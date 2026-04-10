Объявлен красный уровень: Исламабад усиленно готовится к переговорам США и Ирана

Красный уровень готовности объявлен в пакистанской столице Исламабаде в преддверии переговоров США и Ирана. В городе развернуты более 10 тысяч сотрудников сил безопасности в рамках многоуровневой системы, которую контролируют военные, сообщила газета Dawn.

Военнослужащие и рейнджеры взяли под особый контроль «красную зону», где находятся комплекс правительственных зданий и дипломатический анклав. Перекрыты все дороги, ведущие в данный район. В различных его точках размещены подразделения сил быстрого реагирования.

Министр внутренних дел Мохсин Накви на совещании рассмотрел меры безопасности, принятые в отношении иностранных высокопоставленных лиц, сообщило Министерство внутренних дел в сообщении на X. «Проведение американо-иранских переговоров — большая честь для Пакистана», — заявил министр. Он поручил соответствующим органам принять «все возможные меры для обеспечения гостеприимства» и безопасности прибывающих делегаций. «Создан оперативный штаб совместно с министерством внутренних дел», — сказал Накви.