Kontakt стал налогоплательщиком №1 своего сектора: 40,1 миллиона манатов

Ведущая сеть электроники Азербайджана Kontakt вновь подтвердила свою силу на рынке – на этот раз через экономические показатели страны. Так, компания получила статус налогоплательщика №1 в секторе электроники.

В современной бизнес-среде успех уже определяется не только показателями продаж и качества обслуживания, но и тем, насколько эффективно компания выполняет свою социальную ответственность перед обществом. Сеть Kontakt на протяжении многих лет строит свою деятельность именно на принципах прозрачности и социальной ответственности. По итогам прошлого года компания выплатила 40,1 млн манатов налогов и рассматривает каждый выплаченный манат как вклад в развитие страны и удовлетворение потребностей граждан. Лидерство сети в своем секторе - статус №1 - является наглядным подтверждением этой социальной ответственности. Первое место Kontakt в списке крупнейших налогоплательщиков в сфере электроники также служит одним из показателей ее сильных позиций на рынке.

Отметим, что в 2025 году сеть Kontakt вошла в топ-10 крупнейших налогоплательщиков в ненефтяном секторе. Указанные данные основаны на информации, опубликованной Государственной налоговой службой при Министерстве экономики.

Напомним, в настоящее время сеть Kontakt обслуживает тысячи клиентов, располагая более чем 50 магазинами в Азербайджане и шестью магазинами в Грузии, а также онлайн-платформами kontakt.az и kontakt.ge. Кроме того, сеть является первым и единственным официальным партнером крупнейшего европейского союза электроники Euronics в Кавказском регионе.