Учения в азербайджанской армии

Руководство Министерства обороны Азербайджана и другие должностные лица проверили ход тактических учений с боевой стрельбой, проведенных в N-ской воинской части, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Согласно сообщению, министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено на карте о теме учений, этапах и порядке их проведения.
«Основной целью тактических учений, проведенных согласно плану подготовки на текущий год, является совершенствование навыков принятия командирами оперативных решений в соответствии с новой оперативной концепцией, разработанной с учетом способов ведения современного боя, умений управления подразделениями во взаимодействии, а также улучшение теоретических и практических навыков личного состава», - говорится в сообщении Минобороны.