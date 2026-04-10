Во сколько обошелся Израилю «Рык льва»?

11:19 1283

В Израиле начали подводить первые финансовые итоги операции «Рык льва» в Иране и Ливане, приостановленной после объявления двухнедельного прекращения огня.

По оценкам Министерства финансов Израиля, общая стоимость боевых действий против Ирана и «Хезболлы» за 40 дней войны достигла почти 50 млрд шекелей (16,3 млрд долларов). При этом, как отмечает «12 канал», речь пока идет о предварительных данных, которые не учитывают долгосрочные экономические последствия.

Основной объем затрат пришелся на военные расходы.

Прямые расходы на безопасность оцениваются примерно в 35 млрд шекелей (11,3 млрд долларов). В системе безопасности и Минфине подчеркивают, что это включает расходы на вооружение, авиационные операции, мобилизацию резервистов и дополнительные логистические и технологические нужды.

По оценке бригадного генерала запаса Раама Аминха из Института исследований национальной безопасности (INSS), сумма может быть даже выше — около 37 млрд шекелей (12,1 млрд долларов). В эту цифру входят около 18 млрд шекелей (5,85 млрд долларов) на боеприпасы, 7,5 млрд (2,45 млрд долларов) — на часы налета, 5 млрд (1,6 млрд долларов) — на резервистов и еще около 6,5 млрд (2,1 млрд долларов) — на сопутствующие расходы.

Также подсчитали гражданские потери и компенсации.

Гражданская составляющая оценивается еще в 13–14 млрд шекелей (4,2 – 4,5 млрд долларов). В Минфине указывают, что основная часть этих средств пойдет на компенсации через фонд налога на имущество, включая выплаты бизнесу за падение доходов в период войны.

Дополнительно около 1 млрд шекелей (320 млн долларов) потребуется на финансирование схемы отпусков без содержания («ХАЛАТ») для работников и помощь местным властям. 

При этом в Налоговом управлении называют более низкие промежуточные оценки: около 7,5 млрд шекелей (2,45 млрд долларов) на косвенный ущерб и еще 2,5 млрд (800 млн долларов) — на прямой.

Десятки тысяч заявок на компенсации поданы в Израиле.

По состоянию на утро четверга, 9 апреля, подано 28 237 заявок на компенсации за прямой ущерб имуществу. Из них:

18 408 касаются повреждений зданий;

2 594 — имущества и оборудования;

6 617 — автомобилей.

Наибольшее число заявок поступило из Тель-Авива (около 5 100), Беэр-Шевы (около 3 600) и Арада (примерно 2 350). Также значительное количество обращений зафиксировано в Петах-Тикве, Димоне и Бейт-Шемеше.

Стоит отметить, что эти оценки не окончательные.

Как подчеркивают в Минфине, приведенные суммы не включают потери экономики от частичной остановки деятельности в период боевых действий, а также будущие расходы на восстановление. Показатели будут уточняться по мере стабилизации ситуации после объявления перемирия.

