USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Аренда велосипедов в Баку выросла в 4 раза: новые рекорды столицы

11:22 1201

Статистика, связанная с развитием микромобильности в Баку, в прямом смысле слова бьет все рекорды, что говорит об успешной реализации стратегии в этой сфере. Поддерживаемая на государственном уровне обширная работа по развитию инфраструктуры микромобильности, а также популяризация велосипедов и малых электрических транспортных средств в последние годы значительно повысили интерес к этим способам передвижения. Не зря и любители велосипедов и скутеров, и эксперты в области транспорта предупреждали даже самых убежденных скептиков: не стоит пессимистично смотреть на перспективы развития микромобильности в стране и, в частности, в Баку, как альтернативного транспорта - необходимо всего лишь дождаться появления соответствующей инфраструктуры, и результат не заставит себя ждать.

Цифры, к которым мы обратимся, - лучший ответ тем, кто утверждал, что велосипеды здесь не приживутся, ибо это – не Европа, полгода в Баку дует холодный ветер и т. д. Сейчас все происходит с точностью до наоборот.

Именно четкая стратегия и верные шаги ответственных за транспортный сектор ведомств, вылившиеся в реально функционирующую инфраструктуру, будь то специально выделенные полосы или же парковочные пункты для средств микромобильности, вкупе с удобными цифровыми сервисами для их аренды сделали свое дело: количество пользователей растет буквально не по дням, а по часам.

Чтобы понять, насколько стремительно растет популярность велосипедов в столице, достаточно сравнить последние данные об их аренде. Вот весьма кстати подоспевшая статистика со сравнением показателей за первый квартал текущего и прошлого года.

Особое внимание на себя обращает не просто значительный, а буквально лавинообразный рост аренды велосипедов: если в первом квартале 2025 года они были взяты напрокат 49 082 раза, то за аналогичный период текущего года — уже 188 847 раз. Это означает 4-кратный рост! При этом число пользователей велосипедов также увеличилось в 4 раза – до 86 445 человек.

Добавим, что не менее рекордными были показатели и за, можно сказать, самый холодный зимний месяц - февраль текущего года. Примечательно, что значительный рост был зафиксирован в прокате велосипедов – в 8,8 раза! Если в феврале 2025 года велосипеды были арендованы 7349 раз, то за аналогичный период этого года – 64339 раз.

Эти цифры отражают только данные по услуге проката, если же учесть число передвигающихся на собственных велосипедах, то показатели, естественно, будут еще выше.

Вместе с тем продолжается работа по расширению инфраструктуры микромобильности для развития активной мобильности населения и создания равных условий для всех участников движения.

В настоящее время общая протяженность полос микромобильности составляет 60,5 километра. Планируется увеличить протяженность сети до 100 километров. В рамках проведенных работ организовано 623 парковки для велосипедов.

Учитывая стремительно растущий интерес населения к средствам микромобильности, а также значение их широкого использования с точки зрения улучшения мобильности в целом, снижения плотности движения транспорта и загруженности улиц, защиты окружающей среды, повышения физической активности и пропаганды здорового образа жизни, расширение сети полос для микромобильности будет продолжаться в рамках реализации концепции «город для людей».

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться