Прогноз Зеленского: Украине будет «очень сложно до сентября»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие месяцы могут быть сложными как на фронте, так и в дипломатической сфере из-за возможного усиления давления на Украину. Об этом он заявил в беседе с журналистами, сообщают украинские СМИ.

«Думаю, что нам будет очень сложно до сентября. Этот период весны – лета будет непростым – и политически, и дипломатически. Может быть давление на Украину. И на поле боя также оно будет», – полагает президент Украины.

Отдельно Зеленский обратил внимание на ситуацию в США, отметив, что с лета американская сторона больше сосредоточится на внутренних процессах, связанных с промежуточными выборами в США: «У них есть свой внутренний дедлайн – ориентировочно август».

Президент Украины также предположил, что Россия может в этот период активизировать свои действия.