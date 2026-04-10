«Неудачная» встреча Трампа с Рютте

Президент США Дональд Трамп во время закрытой встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме резко высказался в адрес союзников по альянсу из-за их отказа участвовать в операции против Ирана, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Все прошло дерьмово. Разговор представлял собой сплошную тираду оскорблений. Трамп, по сути, угрожал чем угодно», — рассказал один из европейских чиновников.

Президент США также потребовал от союзников конкретных действий для скорейшего открытия Ормузского пролива.

При этом другой источник считает, что встреча, несмотря на напряжение, была полезной — она позволила Трампу «выпустить пар», после чего его риторика стала мягче.

В НАТО официально опровергают «неудачную встречу». Представитель альянса заявил, что разговор с Марком Рютте был «откровенным и конструктивным».