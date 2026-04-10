У Зеленского объявили: будет новый обмен пленными

«Мы надеемся, за день до или за день после, но можно ожидать. Мы все ожидаем», — сказал Буданов.

Украина и РФ могут провести обмен военнопленными уже на Пасху, заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ.

Буданов считает, что между Украиной и РФ могут быть возобновлены переговоры в трехстороннем формате. При этом он подчеркнул, что рано или поздно должна состояться встреча президентов Украины и Путина.

«Вы понимаете, что мы не можем поставить точку - ни положительную, ни отрицательную - без личной встречи (Зеленского и Путина), и россияне это тоже понимают. Поверьте, это все равно произойдет. Лидеры должны вообще поставить последнюю точку. Будем на это надеяться», - сказал Буданов.

Также он сообщил, что через неделю-две после Пасхи в Украину приедут представители США. Переговорный процесс не заморожен. «Мы надеемся и ждем приезда американской делегации - об этом президент Украины также на официальной части мероприятия всем сообщил. Поэтому надеемся на лучшее», - сказал Буданов.